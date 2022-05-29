В «Спартаке» высказались об идее создания Кубка лиги

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков выразил позицию клуба по поводу возможного появления нового турнира — Кубка лиги.

«Мы против расширения сейчас. Этого нельзя делать спонтанно, когда закончился сезон. Об этом надо заявлять, планировать до начала сезона. Что касается моего заявления про «восьмёрки», Кубок лиги, то это вариант, который надо прорабатывать. Под каждым вариантом должно быть экономическое обоснование, особенно в нынешних условиях, чтобы нам это принесло больше денег, больше интенсивности чемпионата России в отсутствие еврокубков. Что такое деление на «восьмёрки»? Гладкий чемпионат, после деление на восемь команд и продолжаем играть. Это был один из вариантов, который мы обсуждали на собрании лиги. Согласен с тем, что вариант не проработан. Наверно, более понятен вариант с Кубком лиги, но если он даст денег. Если денег он не принесёт, то надо будет рассматривать совместно с РФС вопрос изменения формата с увеличением количества матчей в России», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.