Президент РФС высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном уходе из московского «Спартака» его владельца Леонида Федуна.

«У меня нет такой информации. Для меня это слух. Давайте я получу официальную информацию, что планируются какие-то изменения, а после этого я готов буду дать комментарий», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.