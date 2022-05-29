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Президент РФС высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»

Президент РФС высказался о возможном уходе Федуна из «Спартака»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном уходе из московского «Спартака» его владельца Леонида Федуна.

«У меня нет такой информации. Для меня это слух. Давайте я получу официальную информацию, что планируются какие-то изменения, а после этого я готов буду дать комментарий», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

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