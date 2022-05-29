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«Динамо» поддержало Фомина, промахнувшегося с пенальти в финале Кубка со «Спартаком»

«Динамо» поддержало Фомина, промахнувшегося с пенальти в финале Кубка со «Спартаком»
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Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост в телеграм-канале, в котором поддержала полузащитника Даниила Фомина, промахнувшегося с пенальти в финале Кубка России со «Спартаком» (1:2).

«Даня, мы с тобой», — говорится в сообщении.

Напомним, на 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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