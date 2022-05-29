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Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака»

Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что покидает команду.

«Я действительно ухожу из «Спартака», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

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