Зелимхан Бакаев объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что покидает команду.

«Я действительно ухожу из «Спартака», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.