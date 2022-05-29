Футболисты «Спартака» прервали пресс-конференцию Ваноли. Видео

Футболисты «Спартака» забежали на пресс-конференцию, в которой участвовал главный тренер команды Паоло Ваноли. Игроки прервали мероприятие, проходившее после финала Кубка России. Встреча завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли.
Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
В РПЛ команда под руководством Ваноли заняла 10-е место в турнирной таблице. Отметим, что «Спартак» в четвёртый раз выиграл Кубок России. Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.
- 29 мая 2022
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:46
-
20:46
-
20:43
-
20:42