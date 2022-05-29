Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо» за незабитый пенальти в финале Кубка

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, не реализовавший пенальти в матче финала Кубка России со «Спартаком» (1:2), попросил прощения у болельщиков динамовцев.

«Хотелось бы попросить у болельщиков «Динамо» прощения: я подвёл свою команду. Прошу прощения у «Динамо», — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).