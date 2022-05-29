Бакаев — об уходе из «Спартака»: это не моё решение. Чьё? Не знаю

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал об обстоятельствах ухода из команды.

«Встретимся с отцом, Германом, будем принимать решение. Меня решили не продлевать. Это не моё решение. Чьё? Не знаю. Я заслуживал сыграть этот матч. Но я уважаю решение тренера. Есть над чем работать? Всем есть над чем работать, Ваноли в том числе», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.



«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.