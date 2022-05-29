Лука Каттани: 70 процентов стадиона радовалось за «Спартак». Мы словно в раю

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал победу своей команды в финале Кубка России. Красно-белые в финале обыграли «Динамо» со счётом 2:1.



«Я очень счастлив. Я хотел видеть на трибунах счастливых людей, и это оказалось ещё прекраснее, чем я представлял. Временами было тяжело, но я очень рад. Мы словно в раю. Провести так последний матч сезона, увидеть, как 70 процентов стадиона радуется за нас — всё это сделало меня счастливым. Это точно один из самых счастливых дней в моей жизни», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.