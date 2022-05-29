Бакаев назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал КР из-за бойкота Fan ID

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал мужиками фанатов команды, которые выполнили обещание и бойкотировали финал Кубка России из-за скорого введения Fan ID (паспорт болельщика).

«Болельщики — настоящие мужики, потому что они сказали и выполнили своё обещание. Этим всё сказано», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).