Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бакаев назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал КР из-за бойкота Fan ID

Бакаев назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал КР из-за бойкота Fan ID
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев назвал мужиками фанатов команды, которые выполнили обещание и бойкотировали финал Кубка России из-за скорого введения Fan ID (паспорт болельщика).

«Болельщики — настоящие мужики, потому что они сказали и выполнили своё обещание. Этим всё сказано», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

Трансфер Бакаева в «Зенит» станет фиаско. Для всех без исключения Трансфер Бакаева в «Зенит» станет фиаско. Для всех без исключения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022