Бакаев: слова Ваноли задели меня, но это лишняя мотивация прогрессировать дальше

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев признался, что его задели слова, произнесённые главным тренером команды Паоло Ваноли.

«Слова Ваноли немного задели. Но это лишняя мотивация, чтобы я дальше прогрессировал. Каждому есть над чем расти», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл в финале Кубка России «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).