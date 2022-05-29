Лука Каттани: смотрел финал с «Динамо» в секретном месте, потому что я сумасшедший

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своих переживаниях во время финала Кубка России. В финальном матче красно-белые обыграли «Динамо» со счётом 2:1.



«Я не смотрел на пенальти «Динамо» на последних минутах. Вы этого не знаете, но я смотрю матчи в особенном месте, потому что я сумасшедший. У меня большие проблемы с суеверием. Поэтому я смотрел матч в секретном месте. Когда назначили пенальти, я не смотрел. Я пошёл в угол комнаты. Мой секрет, про который я вам раньше не рассказывал: я не хороший директор, а везучий», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.