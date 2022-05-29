Лука Каттани отказался обсуждать судейство в финале Кубка России «Спартак» — «Динамо»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани отказался говорить о судействе в финале Кубка России. «Спартак» в финальном матче обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Уже в компенсированное время арбитр назначил в ворота красно-белых пенальти, но динамовцы его не реализовали.



«Я не хочу говорить про судей. Сегодня у нас потрясающий день, для таких разговоров просто нет места. Всё было идеально. Даже на последней минуте, хотя, поверьте, мне было очень тяжело», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Счёт был открыт в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 56-й минуте ответный мяч забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. На 73-й минуте гол забил форвард «Спартака» Квинси Промес. На 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.