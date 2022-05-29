Николсон: я выпил 14 стаканов шампанского. 14!

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе в финальном матче Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Очень хорошо себя чувствую! Я был очень грустный, когда назначили пенальти, но потом я был очень счастлив! Я уеду отдыхать, а потом будем готовиться к Суперкубку.



Как буду праздновать? Сегодня будет бомба! Конфликт с игроком «Динамо»? Когда ты проигрываешь, тебе хочется подраться. Мне даже дали красную карточку. Но всё хорошо. После красной карточки я получил золотую медаль. Я выпил 14 стаканов шампанского. 14!» — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.