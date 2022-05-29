Бакаев: с этим пенальти в Кубке у меня седые волосы. Слава богу, что Фомин не забил

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал незабитый пенальти хавбека «Динамо» Даниила Фомина в матче финала Кубка России. Встреча закончилась победой красно-белых — 2:1.

«С этим пенальти у меня седые волосы. Слава богу, он не забил. Фома — мой близкий друг. Надеюсь, он выдержит этот удар и продолжит в таком же духе играть. Я не смотрел VAR. Я понимал, что он его поставит. Раз он пошёл смотреть, то готов был это сделать. Ребята, которые подошли, сказали, что такое не ставят», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).