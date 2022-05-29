Лука Каттани: стратегия «Спартака» успешна, потому что я выиграл Кубок России

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался об уходе полузащитника Зелимхана Бакаева из клуба.
«Вы прекрасно знаете, что в ситуации с Бакаевым не всё в руках «Спартака». У меня близкие отношения с Зелимханом. Но в футболе не всегда можно сделать всё. Наша стратегия успешна, потому что я выиграл Кубок. Сделал то, что нужно. А о контрактах и других вещах давайте поговорим потом. Сейчас нужно концентрироваться только на том, что происходит на поле. У нас важные цели», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 29 мая, Бакаев объявил об уходе из «Спартака». 25-летний футболист — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
- 29 мая 2022
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47
-
21:38
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:19
-
21:19
-
21:18
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:11
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:46
-
20:46
-
20:43
-
20:42