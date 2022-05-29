Каттани: сегодня можно сказать, что Федун — победитель

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани после победы в Кубке России высказался о владельце клуба Леониде Федуне.

«Я очень рад за господина Федуна. Мне абсолютно всё равно, что происходило до моего прихода. Сегодня можно сказать, что Федун — победитель. Он выиграл Кубок, очень тяжёлый турнир», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» перейдёт под управление российской нефтяной компании «Лукойл». Отмечалось, что Вагит Алекперов и Александр Матыцин продадут «Лукойлу» свои акции «Спартака». Доля Леонида Федуна останется при нём, однако от оперативного управления бизнесмен отойдёт. Нефтяная компания будет финансировать «Спартак», однако объём дотаций существенно снизится.