Игнатов: мой пас на Соболева в финале КР — самый ценный, но не самый лучший

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Честно, когда выходил на разминку, посмотрел на стадион — оказалось, что динамовцев было совсем немного. Наших болельщиков было очень много — это, конечно, приятно и придавало нам силы. Сегодня тяжёлый матч. Считаю, что футбольный матч — это как шахматы, где всё зависит от деталей, мелочей. Сегодня мы оказались сильнее», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).