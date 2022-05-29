Михаил Игнатов: перед финалом Кубка чуть-чуть тряслись ножки

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился эмоциями от победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Сегодня был сильный мандраж перед матчем. Ножки тряслись? Ну чуть-чуть было такое. Когда коснулся мяча, волнение ушло на второй план.



Настраивают ли молодых более опытные игроки «Спартака»? Конечно, помогают советами. На такой матч воообще дополнительной мотивации не нужно. Финал Кубка — это такой матч, в котором болельщики дают эмоции. Любой игрок, неважно, начинал он в старте или нет, был готов сыграть, помочь команде», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).