Игнатов: приятно, когда меня сравнивают с Титовым

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов признался, что его радуют сравнения с легендой красно-белых Егором Титовым.

«Что скажу о матче? Слова излишни. Как мне показалось, пенальти не было, вроде всё чисто было. Поэтому Фомин и промазал. Не передать, какие были эмоции, когда понял, что Фомин не забил. Я был счастлив за всю команду.



Болельщики сравнивают с Титовым? Меня об этом много раз спрашивали. Приятно, когда так сравнивают. Будем работать, чтобы приносить больше титулов «Спартаку». С Титовым я сегодня не общался, запара была», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).