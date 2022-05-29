Алекс Крал поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Алекс Крал, арендованный английским клубом у «Спартака», поздравил красно-белых с победой в Кубке России. В решающем матче «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1).

«Поздравления, «Спартак», — написал Крал в соцсетях.

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).