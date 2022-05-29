Жиго отжигал на столе, Николсон надел крышку от кубка и обливал Ваноли. Фото из раздевалки

29 мая в Москве на стадионе «Лужники» в финальном матче Кубка России «Спартак» одержал победу над «Динамо» и стал обладателем трофея. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Паоло Ваноли.

Лучшие кадры из победной раздевалки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о победе в финальном матче Кубка России с «Динамо» (2:1).



«Очень хорошо себя чувствую! Я был очень грустный, когда назначили пенальти, но потом я был очень счастлив! Я уеду отдыхать, а потом будем готовиться к Суперкубку.



Как буду праздновать? Сегодня будет бомба! Конфликт с игроком «Динамо»? Когда ты проигрываешь, тебе хочется подраться. Мне даже дали красную карточку. Но всё хорошо. После красной карточки я получил золотую медаль. Я выпил 14 стаканов шампанского. 14!» — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.