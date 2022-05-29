Джикия рассказал, о чём говорил с Федуном после победы в Кубке России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия раскрыл диалог с владельцем команды Леонидом Федуном после победы в финале Кубка России над «Спартаком» (2:1).

«С Леонидом Арнольдовичем мы поговорили, поздравили друг друга. Все рады. Моя инициатива, чтобы дочки Федуна подошли? Это нормально. Дети стояли, почему бы и нет. Все вместе разделили радость, это наша общая победа, каждый внёс в неё свою частичку. Максимально хотелось, чтобы все, тем более дети, были рядом с командой, с трофеем в этот праздничный момент», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).