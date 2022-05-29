Каттани: может, не продлевать контракт с Бакаевым — это была верная стратегия

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал уход из команды полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Может, не продлевать контракт с Бакаевым — это была верная стратегия. Потому что мы в итоге выиграли трофей. В «Спартаке» концентрировались только на игре — и у нас всё получилось. У нас есть игроки, которые были горды показывать свою состоятельность в самый нужный момент.
Я не должен ничего определять касаемо следующего тренера. У Ваноли есть действующий контракт», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
- 29 мая 2022
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