Джикия: не помешает ли травма отдыху? Очень хорошо отдохну и начну через полчаса

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что травма не помешает его отдыху.

«Всё, что было вчера, остаётся вчера. Сегодня почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому заменился. Не помешает ли травма отдохнуть? Отдохну я, поверьте мне, очень хорошо и начну через полчаса где-то», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).