Джикия высказался об уходе Бакаева из «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал предстоящий уход полузащитника Зелимхана Бакаева из команды.



«Кому он сказал про уход? Я не слышал, не разговаривал с ним по этому поводу. Сейчас спрошу у него про это. Все в раздевалке радовались. Все знают его ситуацию. Сейчас я всё выясню и потом уже буду воспринимать, что буду чувствовать», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).