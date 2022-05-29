Литвинов: «Спартак» равняется на «Реал»? Они выиграли ЛЧ, мы Кубок — что ещё можно сказать

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился эмоциями от просмотра финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).
«Думаю, все смотрели вчерашний финал Лиги чемпионов, видели, что «Ливерпуль» на протяжении всей игры контролировал мяч. В итоге контратака и победа «Реала». Правильно подобранная тактика в каждой игре — и можно добиться успеха. Равняемся на «Реал»? Они выиграли, мы выиграли — что можно сказать?» — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).
Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).
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