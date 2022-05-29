«Сегодня чуть-чуть поседел». Селихов — о победе «Спартака» в Кубке России

Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о победе в Кубке России. В решающем матче красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

«Связываю будущее со «Спартаком», а там посмотрим. Сегодня нужно наслаждаться, можно выдохнуть: взяли трофей в столетие клуба — это важно для нас и болельщиков. Не расстроился ли, что не смог выйти на финал? Нет. Когда не играешь, ещё больше переживаешь. Сегодня чуть-чуть поседел. Что ценнее: чемпионство или Кубок? Нельзя сравнивать: другой состав, другой тренер, другое руководство, всё разное. Плюс один трофей — и всё. Уже полный набор: Кубок России, чемпионство, серебро, бронза, Суперкубок. Надо побеждать и готовиться», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.