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«Сегодня чуть-чуть поседел». Селихов — о победе «Спартака» в Кубке России

«Сегодня чуть-чуть поседел». Селихов — о победе «Спартака» в Кубке России
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Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о победе в Кубке России. В решающем матче красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).

«Связываю будущее со «Спартаком», а там посмотрим. Сегодня нужно наслаждаться, можно выдохнуть: взяли трофей в столетие клуба — это важно для нас и болельщиков. Не расстроился ли, что не смог выйти на финал? Нет. Когда не играешь, ещё больше переживаешь. Сегодня чуть-чуть поседел. Что ценнее: чемпионство или Кубок? Нельзя сравнивать: другой состав, другой тренер, другое руководство, всё разное. Плюс один трофей — и всё. Уже полный набор: Кубок России, чемпионство, серебро, бронза, Суперкубок. Надо побеждать и готовиться», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

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