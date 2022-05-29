«Сегодня чуть-чуть поседел». Селихов — о победе «Спартака» в Кубке России
Поделиться
Вратарь «Спартака» Александр Селихов высказался о победе в Кубке России. В решающем матче красно-белые обыграли «Динамо» (2:1).
«Связываю будущее со «Спартаком», а там посмотрим. Сегодня нужно наслаждаться, можно выдохнуть: взяли трофей в столетие клуба — это важно для нас и болельщиков. Не расстроился ли, что не смог выйти на финал? Нет. Когда не играешь, ещё больше переживаешь. Сегодня чуть-чуть поседел. Что ценнее: чемпионство или Кубок? Нельзя сравнивать: другой состав, другой тренер, другое руководство, всё разное. Плюс один трофей — и всё. Уже полный набор: Кубок России, чемпионство, серебро, бронза, Суперкубок. Надо побеждать и готовиться», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Новость по теме«Спартак» обыграл «Динамо» и стал победителем Кубка России
Комментарии
- 29 мая 2022
-
23:34
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:23
-
22:20
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47
Партнерский контент