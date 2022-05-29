Литвинов: показалось, что пенальти не было. После промаха Фомина я просто расплакался

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о пенальти, назначенном в ворота красно-белых в концовке финала Кубка России с «Динамо» (2:1). Напомним, на 90+7-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Спартака». К «точке» подошёл хавбек «Динамо» Даниил Фомин, который не смог реализовать удар.
«Мне показалось, что пенальти не было. Я выпрыгнул выше защитника Евгеньева. Как мне показалось, он сам воткнулся в мой локоть. Всем людям присуще ошибаться. Тем более такой матч — финал. У всех нервы. Как ошибаются футболисты, так могут ошибаться и судьи. После игры посмотрю ещё раз этот эпизод. Поговорю, может, с кем-нибудь ещё обсужу этот момент. Самое главное, что не забили пенальти и мы выиграли. Больше всех волновался? Конечно. Я после промаха просто расплакался», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 мая 2022
-
23:34
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:23
-
22:20
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47