Шунин: два года Шварц выстраивал команду. Жаль, что он уходит, но это жизнь

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход из команды главного тренера Сандро Шварца.

«Впереди у нас будет вечер, где Сандро Шварц ещё раз скажет, что он покидает клуб. Обидно, что на протяжении двух лет он выстраивал команду, и жаль слышать это, но это жизнь, и все мы будем двигаться дальше. Хотелось бы, чтобы наши болельщики не расстраивались. Я уверен, что мы будем двигаться вперёд, и это только начало», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Сегодня, 29 мая, «Динамо» в финале Кубка России проиграло «Спартаку» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).