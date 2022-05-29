Шунин: финал Кубка для «Динамо» — только начало. Молодые ребята получили опыт

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал поражение команды от «Спартака» (1:2) в финале Кубка России.

«У меня нет никакого опасения насчёт перестройки. Тот опыт, который мы получили, попав в бронзовые призёры молодой командой, финал Кубка – это только начало, потому что многие ребята почувствовали, что значит играть в финале, бороться за первое место. Старт мы уже сделали.



Наверное, команда будет меняться, если придёт новый тренер, у него будет другое видение футбола.



Много было разговоров об уходе Шварца. Все понимали, что такое может быть, но каждый игрок сегодня хотел сыграть максимально хорошо для того, чтобы все были счастливы, и поставить точку в завершении этого сезона», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.