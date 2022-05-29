Литвинов — о Жиго: именно у таких игроков надо перенимать опыт и двигаться вперёд

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об одноклубнике Самуэле Жиго.

«Тепло попрощались с Жиго и Бакаевым. Это для меня два больших друга, старших брата, которые всегда помогают на тренировках и подсказывают на поле. Даже видно, как Самуэль подсказывает на протяжении всего матча, говорит, куда перемещаться. Именно у таких игроков надо перенимать опыт и двигаться вперёд. К сожалению, тот же Самуэль покидает команду. Я надеюсь, у них всё будет хорошо, будут играть дальше.



Смена капитанской повязки? Я думаю, в тот момент это не имело никакого значения, просто Макси оказался ближе, это было быстрее. В тот момент было 1:1, хотелось быстрее продолжить игру и забить», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.