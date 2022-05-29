Литвинов — о Жиго: именно у таких игроков надо перенимать опыт и двигаться вперёд

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об одноклубнике Самуэле Жиго.
«Тепло попрощались с Жиго и Бакаевым. Это для меня два больших друга, старших брата, которые всегда помогают на тренировках и подсказывают на поле. Даже видно, как Самуэль подсказывает на протяжении всего матча, говорит, куда перемещаться. Именно у таких игроков надо перенимать опыт и двигаться вперёд. К сожалению, тот же Самуэль покидает команду. Я надеюсь, у них всё будет хорошо, будут играть дальше.
Смена капитанской повязки? Я думаю, в тот момент это не имело никакого значения, просто Макси оказался ближе, это было быстрее. В тот момент было 1:1, хотелось быстрее продолжить игру и забить», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 29 мая 2022
-
23:34
-
23:25
-
23:17
-
23:08
-
23:02
-
23:01
-
22:59
-
22:54
-
22:52
-
22:49
-
22:46
-
22:44
-
22:43
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:29
-
22:28
-
22:25
-
22:23
-
22:23
-
22:20
-
22:12
-
22:09
-
22:07
-
22:05
-
22:02
-
22:02
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:51
-
21:48
-
21:47