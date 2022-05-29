Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Литвинов: финал Кубка будет самым запоминающимся матчем. Выходишь и оказываешься во сне

Литвинов: финал Кубка будет самым запоминающимся матчем. Выходишь и оказываешься во сне
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Это незабываемые эмоции. Думаю, что это будет самый незабываемый для меня матч. Ты выходишь и оказываешься в каком-то сне. Ты видишь болельщиков, которые всегда подбадривают, один взмах руками делаешь, и весь стадион начинает заводиться. Сегодня это подбадривало, что и привело к победе.

Конечно, было волнение, но на разминке всё сразу же забывается и отходит на второй план, потому что важная игра. Ты понимаешь, что должен делать своё дело и настраиваться только на победу, абстрагируешься от всего, что происходит вокруг, и нацеливаешься только на победу.

Когда «Динамо» не забило, я расплакался около ворот, упал и не понимал, что происходит. Я думаю, нам это вернулось за весь сезон, за все неудачи. Футбол всегда складывается из каких-то мелочей, но сегодня удача оказалась на нашей стороне.

Нельзя говорить о том, что какая-то команда удобная, а какая-то нет. В «Динамо» высококлассные игроки, с которыми тяжело играть. С такими соперниками всегда интересно играть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?! «Я пришёл с победы в Кубке. Цикл замкнулся». Федун признал, что уходит из «Спартака»?!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022