Литвинов: финал Кубка будет самым запоминающимся матчем. Выходишь и оказываешься во сне

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о победе команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Это незабываемые эмоции. Думаю, что это будет самый незабываемый для меня матч. Ты выходишь и оказываешься в каком-то сне. Ты видишь болельщиков, которые всегда подбадривают, один взмах руками делаешь, и весь стадион начинает заводиться. Сегодня это подбадривало, что и привело к победе.



Конечно, было волнение, но на разминке всё сразу же забывается и отходит на второй план, потому что важная игра. Ты понимаешь, что должен делать своё дело и настраиваться только на победу, абстрагируешься от всего, что происходит вокруг, и нацеливаешься только на победу.



Когда «Динамо» не забило, я расплакался около ворот, упал и не понимал, что происходит. Я думаю, нам это вернулось за весь сезон, за все неудачи. Футбол всегда складывается из каких-то мелочей, но сегодня удача оказалась на нашей стороне.



Нельзя говорить о том, что какая-то команда удобная, а какая-то нет. В «Динамо» высококлассные игроки, с которыми тяжело играть. С такими соперниками всегда интересно играть», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.