Жёсткие задержания болельщиков «Спартака» в центре Москвы. Видео

Сегодня, 29 мая, московский «Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). После завершения встречи многие фанаты отправились праздновать победу в Кубке в центр города, где их начала задерживать полиция. Ранее сообщалось, что служители правопорядка задержали около 50 болельщиков за нарушение общественного порядка.

Видео доступно в телеграм-канале «Обригадо, мистер».

«Спартак» почти после 20-летнего перерыва выиграл Кубок России. В последний раз москвичи завоёвывали этот трофей в сезоне-2002/2003. Кроме того, красно-белые в четвёртый раз в своей истории выиграли Кубок России (без учёта побед в Кубке СССР). Ранее москвичи выигрывали этот трофей в сезонах-1993/1994, 1997/1998 и 2002/2003.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).