«Арсенал» объявил о переходе Кангвы в «Црвену Звезду»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва перешёл в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.
В «Арсенале» Кингз выступал с июля 2019 года. Дебют в РПЛ состоялся в гостевом матче 10-го тура сезона-2019/2020 с «Уралом».
Первый гол в чемпионате России Кангва забил в середине сезона- 2020/2021 в ворота «Уфы». Кингз провел за оружейников 48 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. В Кубке России — семь игр, один гол и одна результативная передача.
В этом сезоне замбиец стал самым результативным футболистом «Арсенала», набрав по системе «гол+пас» 9 (4+5) баллов.
Выступая за тульский клуб, молодой полузащитник пробился в состав национальной сборной Замбии. Благодарим Кингза Кангву за яркую игру в «Арсенале» и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в заявлении клуба.
- 29 мая 2022
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