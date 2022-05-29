«Арсенал» объявил о переходе Кангвы в «Црвену Звезду»

Полузащитник тульского «Арсенала» Кингз Кангва перешёл в сербскую «Црвену Звезду». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в телеграм-канале.

В «Арсенале» Кингз выступал с июля 2019 года. Дебют в РПЛ состоялся в гостевом матче 10-го тура сезона-2019/2020 с «Уралом».

Первый гол в чемпионате России Кангва забил в середине сезона- 2020/2021 в ворота «Уфы». Кингз провел за оружейников 48 матчей в чемпионате России, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач. В Кубке России — семь игр, один гол и одна результативная передача.



В этом сезоне замбиец стал самым результативным футболистом «Арсенала», набрав по системе «гол+пас» 9 (4+5) баллов.



Выступая за тульский клуб, молодой полузащитник пробился в состав национальной сборной Замбии. Благодарим Кингза Кангву за яркую игру в «Арсенале» и желаем успешного продолжения карьеры!» — сказано в заявлении клуба.