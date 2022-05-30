Левандовски: сложно сказать, буду ли я игроком «Баварии» в следующем сезоне

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал возможный переход в испанскую «Барселону».

«Переход в «Барселону»? Это зависит от нескольких факторов. Я думаю, что моя ситуация ясна и нет смысла говорить об этом.

Сложно сказать, буду ли я играть за «Баварию» в следующем сезоне», — приводит слова Левандовского Eleven Sports Poland.

Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне Роберт в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера (Ла Лига) – 2021/2022. 38-й тур:

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