Клопп: «Ливерпуль» — лучший клуб мира, мне всё равно, что об этом думают другие

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время чемпионского парада назвал красных лучшим клубом мира.



«Никаких сомнений, что «Ливерпуль» является лучшим клубом мира. Ни один другой клуб не мог бы проиграть финал Лиги чемпионов, а потом собрать такое количество людей в прекрасном настроении – это невероятно.



Это лучший клуб мира, и мне всё равно, что об этом думают другие. Я не знал, чего ожидать от парада. В глубине души я надеялся на что-то подобное, и это невероятно. Такой парад – огромная мотивация для всех. Я горжусь этими людьми.



Это лучший сигнал, который можно получить. Необязательно побеждать, нужно просто отдавать все силы, и в Ливерпуле тебя будут любить», — цитирует Клоппа This is Anfield.