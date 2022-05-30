«Мы взяли Кубок, и это что-то особенное!» Чернов — о завоевании трофея со «Спартаком»

26-летний российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов в одной из социальных сетей отреагировал на победу с красно-белыми в финале Кубка России над московским «Динамо» (2:1).

«Мы взяли Кубок, и это что-то особенное!!!

Спасибо всем причастным – команде, тренерскому штабу, сотрудникам нашего клуба и, конечно же, болельщикам.

Вместе – мы сила!

Вместе – мы обладатели Кубка!» — гласит публикация Чернова в одной из социальных сетей.

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Напомним, Чернов является воспитанником московского ЦСКА. Летом 2019 года Никита перешёл в самарские «Крылья Советов», затем откуда в феврале этого года и перебрался в «Спартак», заключив контракт до декабря 2026 года. В составе красно-белых он успел провести четыре матча в чемпионате России и три – в Кубке России.