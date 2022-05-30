Источник: Мане согласовал контракт с «Баварией», которая готова заплатить за него € 30 млн
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30-летний сенегальский нападающий английского «Ливерпуля» Садио Мане всё ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Как отмечает источник, форвард согласовал условия личного контракта с «Баварией», который должен быть заключён на три года. Мюнхенский клуб готовит предложение для «Ливерпуля» в размере € 30 млн и различными бонусами.
По цене Эрлинга Холанда. Футболисты, за которых заплатили € 75 млн.
Напомним, Мане перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году за € 41,2 млн. С тех пор сенегальский нападающий в 269 матчах забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Соглашение Садио с нынешним клубом истекает в конце следующего сезона.
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