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Игроки «Спартака» легендарно пели с МакSим, Промеса обнимали фанаты. Фото победы в Кубке

Игроки «Спартака» легендарно пели с МакSим, Промеса обнимали фанаты. Фото победы в Кубке
«Спартак» — обладатель Кубка России!
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29 мая в Москве на стадионе «Лужники» в финальном матче Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» и стал обладателем трофея.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже Эдгара Брещанова и Дмитрия Голубовича.

Смотрите также наши фотографии из победной раздевалки «Спартака».

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу команды в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Сезон спасён? Я думаю, не то что спасён, а как-то скрасили его напоследок, выиграв Кубок. То, что было в раздевалке, остаётся в раздевалке.

Всегда надо давать время, чтобы футболисты сыгрались и понимали, что требует от нас тренер. В концовке мы несколько игр подряд побеждали, с «Зенитом» вничью сыграли, сейчас вырвали победу. Думаю, мы привыкаем друг к другу. Становимся одной семьёй», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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