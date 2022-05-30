Куртуа: вратарю невозможно выиграть «Золотой мяч», особенно если он играет с Бензема

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа после победы в матче с «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 высказался о шансах выиграть награду «Золотой мяч».
«Вратарю невозможно выиграть «Золотой мяч», особенно если он играет с Бензема. Я могу сделать многое, но выиграть эту награду сложно. Для меня важен тот факт, что когда я вернулся в раздевалке все мои партнёры по команде выкрикивали моё имя. И это стоит большего, чем личная награда», — приводит слова Куртуа Tuttomercatoweb.
Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»
Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА Куртуа отразил девять из девяти ударов в створ своих ворот. Также бельгиец стал лидером по количеству сейвов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА — на его счету 61 сейв в 13 матчах.
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