Соболев опубликовал фото футболки с матча с «Динамо» с надписью, посвящённой умершей маме
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25-летний российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию футболки с надписью, посвящённой умершей маме, которую он продемонстрировал после забитого мяча в ворота «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.
«Мама, это всё для тебя!» — гласит подпись Александра к публикации.
Напомним, в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 36 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он стал игроком красно-белых в июле 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов» за € 4,5 млн. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года, а нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.
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