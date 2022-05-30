Соболев опубликовал фото футболки с матча с «Динамо» с надписью, посвящённой умершей маме

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию футболки с надписью, посвящённой умершей маме, которую он продемонстрировал после забитого мяча в ворота «Динамо» (2:1) в финале Кубка России.

«Мама, это всё для тебя!» — гласит подпись Александра к публикации.

Напомним, в нынешнем сезоне Соболев принял участие в 36 встречах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он стал игроком красно-белых в июле 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов» за € 4,5 млн. Его соглашение со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2026 года, а нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 9 млн.