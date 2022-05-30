Фердинанд устроил перепалку с Терри, припомнив ему дело о расизме со своим братом

Бывшие игроки обороны сборной Англии Рио Фердинанд и Джон Терри устроили эмоциональную перепалку в «Твиттере» после того, как Фердинанд поставил Терри лишь на пятое место в своём рейтинге лучших защитников в истории английской Премьер-лиги. Об этом информирует TalkSport.
Ранее Джону не понравилось, что его способности оценили так низко, после чего он рассказал о своих достижениях в одной из социальных сетей.
«В тот момент, когда человек начинает продвигать свои собственные рекорды и статистику, ему действительно пора задуматься над своей хрупкой самооценкой. Джон, тебе повезло, что я включил тебя в пятёрку после дела о расизме с моим братом, так что будь благодарен хотя бы за это», — гласит публикация Фердинанда в «Твиттере».
«Хрупкая самооценка — это ставить себя на первое место. Спасибо, что включил меня в свой топ-5», — ответил ему Терри.
Напомним, в октябре 2011 года защитник «Челси» Джон Терри оскорбил на расовой почве брата Рио Фердинанда – Антона, выступавшего тогда за «Куинз Парк Рейнджерс». Игрок «КПР» подал на Терри в суд, однако сторона обвинения не смогла собрать достаточно доказательств.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
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