Перес назвал отличия «Реала» от клубов, которые поддерживают на государственном уровне

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о крупных европейских клубах, имеющих внушительные бюджеты и дорогостоящие составы в результате крупных денежных вливаний из-за государственной поддержки.
«Они имеют самые большие бюджеты, и поэтому у них в составе есть лучшие игроки, только лишь в этом и заключается их ценность. Разница между «Реалом» и такими клубами заключается в том, что мы не раздаём какие-то дивиденды, мы даём способ понять футбол – его ценности, самоотдачу и связь с болельщиками. Всё это было унаследовано от дона Сантьяго Бернабеу. Я пытаюсь соответствовать этому», — приводит слова Переса Marca.
Болельщики перепрыгивают через забор, чтобы попасть на финал ЛЧ.
Напомним, мадридский «Реал» в прошедшем сезоне одержал победу в трёх соревнованиях – чемпионате и Суперкубке Испании, а также в Лиге чемпионов УЕФА.
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