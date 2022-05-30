Стал известен трансферный бюджет тен Хага в «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который летом приступит к работе в английском «Манчестер Юнайтед» на должности главного тренера, получит в своё распоряжение трансферный бюджет в размере € 140 млн. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Times.
При этом отмечается, что эта цифра может стать значительно больше при условии продажи кого-либо из четырёх футболистов – Эрика Бейи, Фила Джонса, Аарона Ван-Биссаки и Антони Марсьяля.
Сразу в половину из намеченного бюджета может уйти на приобретение 25-летнего опорного хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, с которым тен Хаг прекрасно знаком по совместной работе в «Аяксе». Предположительно, ещё одна идея Эрика – это подписание молодого игрока «Аякса» Юрриена Тимбера, чтобы усилить оборонительные возможности «Юнайтед». Но считается, что клуб предпочитает переход Пау Торреса, у которого есть пункт об отступных в контракте с «Вильярреалом» в размере € 60 млн.
По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.
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