Стал известен трансферный бюджет тен Хага в «Манчестер Юнайтед» на ближайшее лето

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который летом приступит к работе в английском «Манчестер Юнайтед» на должности главного тренера, получит в своё распоряжение трансферный бюджет в размере € 140 млн. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Times.

При этом отмечается, что эта цифра может стать значительно больше при условии продажи кого-либо из четырёх футболистов – Эрика Бейи, Фила Джонса, Аарона Ван-Биссаки и Антони Марсьяля.

Сразу в половину из намеченного бюджета может уйти на приобретение 25-летнего опорного хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, с которым тен Хаг прекрасно знаком по совместной работе в «Аяксе». Предположительно, ещё одна идея Эрика – это подписание молодого игрока «Аякса» Юрриена Тимбера, чтобы усилить оборонительные возможности «Юнайтед». Но считается, что клуб предпочитает переход Пау Торреса, у которого есть пункт об отступных в контракте с «Вильярреалом» в размере € 60 млн.

По цене Холанда. Футболисты, которых купили за € 75 млн.