Юрген Клопп: «Реал Мадрид» — королевские особы Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения в матче мадридским «Реалом» (0:1) в финале Лиги чемпионов сезона-2021/2022 поделился мнением об игре и о сопернике.

«Это — ещё один футбольный результат. Я смотрел статистику, и у нас было одинаковое владение мячом, но мы имели инициативу. Их вратарь был лучшим в матче, а это значит, что с нами было что-то не так. Нам не хватало качества в атаке. Мы делали очень странные вещи.

У нас было девять ударов, а у них – один. Когда «Реал» играет из глубины, от них нужно ожидать опасных контратак. Наши игроки многое делали правильно, но этого недостаточно, есть кое-что ещё.

Я поздравил «Реал». Они заслужили это. Они — королевские особы Европы», — приводит слова Клоппа Marca.

Напомним, победа в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне стала 14-й для «Реала» и пятой за последние 10 лет. «Ливерпуль» выигрывал турнир шесть раз, последний – в сезоне-2018/2019