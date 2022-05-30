Антонио Рюдигер прошёл медосмотр для перехода в «Реал»

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер прошёл медосмотр для перехода в мадридский «Реал», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».



По информации источника, немец и испанский клуб подпишут между собой контрактное соглашение в самое ближайшее время. Рюдигер станет первым новичком для «сливочных» в летнее трансферное окно. Планируется контракт до 2026 года.



В контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая € 400 млн.



Ожидается, что «Реал» объявит о переходе футболиста после финала Лиги чемпионов, который состоится 28 мая.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Рюдигер принял участие в 31 матче, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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