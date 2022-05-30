«Таких, как Вы, нет! Вы написали историю». Шевченко поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» Андрей Шевченко обратился с поздравлениями с победой в Лиге чемпионов УЕФА к главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Поздравляю, Мистер, таких, как вы, нет! 19 лет назад первый в Манчестере… Своими четырьмя Лигами чемпионов Вы написали историю», — написал Шевченко в одной из социальных сетей.

Напомним, в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный гол за «Королевский клуб» забил Жуниор Винисиус. Это 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов.

Анчелотти стал первым тренером, который выигрывал трофей дважды более чем с одним клубом. Напомним, ранее Анчелотти дважды выиграл финал Лиги чемпионов с «Миланом» (2003 и 2007) и с «Реалом» в 2014 году.

Также Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл Лигу чемпионов четыре раза.