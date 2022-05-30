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«Арсенал» хочет получить € 10 млн за Лено

«Арсенал» хочет получить € 10 млн за Лено
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Лондонский «Арсенал» хочет получить € 10 млн за немецкого голкипера Бренда Лено, сообщает The Sun. Игроком интересуется «Бенфика».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать немецкого футболиста до того, как он станет свободным агентом в 2023 году.

Ранее сообщалось, что 30-летний Бернд Лено не захотел переходить в «Ньюкасл» и намерен вернуться в Германию.

В сезоне-2021/2022 голкипер провёл за «Арсенал» восемь матчей. Он пропустил 11 голов и сыграл три матча на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.

В нынешнем сезоне немецкий голкипер перестал быть первым номером в лондонском клубе, уступив английскому вратарю Аарону Рамсдейлу, который пополнил состав «канониров» в летнее трансферное окно сезона-2021/2022.

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