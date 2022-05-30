Сын владельца «Ноттингема»: хотим создать команду, чтобы конкурировать со всеми в Англии

Мильтиадис Маринакис, являющийся сыном владельца «Ноттингем Форест», дал свои комментарии после выхода клуба в английскую Премьер-лигу.
«Я чувствую себя невероятно. Мы пригласили тренера после шести поражений в первых восьми играх сезона. Мы были в конце лиги, набрав всего четыре очка. Я не знаю, как описать то, что я чувствую.
Я хочу поблагодарить Стивена Купера, который пришёл сюда и изменил команду. Мы считаем, что он проделал невероятную работу. Мы хотим поблагодарить наших игроков, которые привели «Ноттингем Форест» к этому великому достижению, они преуспели в этом сезоне.
Они сотворили чудо после такого неудачного старта. Мой отец всегда поддерживал команду, он делает всё, что просит тренер, у нас отличные болельщики. В целом я думаю, что это заслуга Стивена.
Это только первый шаг, и путешествие только началось. Мы хотим инвестировать и покупать игроков, чтобы создать команду, которая сможет конкурировать со всеми в Англии», — приводит слова Маринакиса Goal.
Болельщики «Ливерпуля» прорываются на стадион.
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