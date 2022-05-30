«Тоттенхэм» хочет получить € 20 млн за Ло Чельсо
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«Тоттенхэм Хотспур» хочет получить за аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо € 20 млн, сообщает The Sun.
По информации источника, на игрока претендует «Вильярреал», где сейчас Ло Чельсо и находится по причине арендного соглашения. Испанский клуб намерен сохранить аргентинца.
«Вильярреал» планирует выкупить права на 26-летнего аргентинского футболиста, но Ло Чельсо может продолжить карьеру в другом испанском клубе — «Севилье».
В нынешнем сезоне Ло Чельсо забил два гола и отдал три результативные передачи в 41 матче во всех турнирах. Вместе с «Вильярреалом» футболист дошёл до полуфинала Лиги чемпионов, где команда Унаи Эмери уступила «Ливерпулю».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джовани Ло Чельсо в € 22 млн.
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